Hamrun vann Conference League Play off herr mot RFS Riga

Hamrun har vunnit Conference League Play off herr mot vann RFS Riga i. Det står klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 2–2, vilket betyder att Hamrun står som segrare med totala resultatet 3–2.

RFS Riga–Hamrun – mål för mål

Gästande Hamrun gjorde första målet. Serigne Saliou Thioune slog till, redan i tolfte minuten.

RFS Riga kvitterade till 1–1 i 17:e minuten, när Stefan Panic fick träff på straff. I 67:e minuten nätade Vincenzo Polito, och gav Hamrun ledningen.

Kvitteringen kom med tre minuter kvar att spela, när Darko Lemajic slog till och gjorde mål för RFS Riga. 2–2-målet blev matchens sista.

RFS Riga–Hamrun 2–2 (1–1), 2–3 totalt

Conference League Play off herr, Lnk Sporta Parks

Mål: 0–1 (12) Serigne Saliou Thioune, 1–1 (17) Stefan Panic, 1–2 (67) Vincenzo Polito, 2–2 (87) Darko Lemajic.

Varningar, Hamrun: NDri Philippe Koffi.