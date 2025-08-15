FC Arlanda-seger med 5–4 mot Haninge

Andra raka segern för FC Arlanda

Seger nummer 6 för FC Arlanda

Haninge förlorade bortamatchen mot FC Arlanda i Ettan norra herr på fredagen. 5–4 (2–2) slutade matchen.

FC Arlanda–Haninge – mål för mål

Förlusten var Haninges femte uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att FC Arlanda nu ligger på nionde plats. Haninge är på sjätte plats. Så sent som den 8 augusti låg FC Arlanda på 13:e plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann IFK Haninge med 2–1.

Nästa motstånd för Haninge är FC Stockholm Internazionale. Lagen möts söndag 24 augusti 13.00 på Torvalla IP.