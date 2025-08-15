Haninge föll mot FC Arlanda med 4–5
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- FC Arlanda-seger med 5–4 mot Haninge
- Andra raka segern för FC Arlanda
- Seger nummer 6 för FC Arlanda
Haninge förlorade bortamatchen mot FC Arlanda i Ettan norra herr på fredagen. 5–4 (2–2) slutade matchen.
FC Arlanda–Haninge – mål för mål
Förlusten var Haninges femte uddamålsförlust.
I tabellen innebär det här att FC Arlanda nu ligger på nionde plats. Haninge är på sjätte plats. Så sent som den 8 augusti låg FC Arlanda på 13:e plats i tabellen.
Säsongens första möte lagen emellan vann IFK Haninge med 2–1.
Nästa motstånd för Haninge är FC Stockholm Internazionale. Lagen möts söndag 24 augusti 13.00 på Torvalla IP.
Den här artikeln handlar om: