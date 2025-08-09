En poäng för Haninge hemma mot Sollentuna FK

3–3 mellan Haninge och Sollentuna FK

Haninge nu sjätte, Sollentuna FK på 13:e plats

FC Arlanda blir nästa motstånd för Haninge

Haninge låg under med 2–1 mot Sollentuna FK efter första halvlek på hemmaplan i Ettan norra herr. I andra halvlek jobbade sig Haninge in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 3–3.

Sollentuna FK:s sportchef Poja Naderi:

– Svår match där Haninge är tunga framåt. Vi har flera lägen att vinna matchen men är inte skarpa nog.

Resultatet innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Sollentuna FK.

Haninge–Sollentuna FK – mål för mål

Abdulmannan Khalil 2 och Pa Amat Dibba gjorde Haninges mål, medan Erik Lundell, Dida Rashidi och William Videhult stod för gästernas målgörande.

Det här var Haninges fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Sollentuna FK ligger på 13:e plats i tabellen, och Haninge är på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Sollentuna FK med 3–2.

Fredag 15 augusti möter Haninge FC Arlanda borta 19.30 och Sollentuna FK möter Vasalund hemma 19.00.