Hanna Sävhult i målform när Smedby vann mot Tyresö FF

Smedby segrade – 3–0 mot Tyresö FF

Hanna Sävhult gjorde två mål för Smedby

Andra raka nederlaget för Tyresö FF

Bortalaget Smedby tog hem de tre poängen efter seger mot Tyresö FF i division 1 mellersta dam. 0–3 (0–2) slutade söndagens match.

Smedbys huvudtränare Daniel Helmesjö:

– Vi gör en gedigen och stabil fotbollsmatch där vi till slut maler ner vårt motstånd. Första halvlek är hyfsat jämn, men vi får in 1–0 runt halvtimmen spelad. I andra är vi klart bättre än Tyresö och när inhopparen Hanna Sävhult drar in två snabba mål precis efter att ha kommit in på planen är matchen avgjord. Det är närmare både fyra och 5–0 än att vi ska släppa in ett mål i slutet. Skönt att vinna igen.

Hanna Sävhult med två mål för Smedby

Hanna Sävhult gjorde två och Leona Özdemir ett mål för Smedby.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Tyresö FF på tolfte plats och Smedby på fjärde plats.

I nästa match möter Tyresö FF P 18 IK borta på lördag 6 september 12.00. Smedby möter Älvsjö AIK söndag 7 september 13.00 hemma.