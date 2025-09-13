Hansen poängräddare för Middlesbrough – på övertid mot Preston North End

2–2 mellan Preston North End och Middlesbrough

Sontje Hansen kvitterade på övertid

Preston North End nu åttonde, Middlesbrough på första plats

Middlesbrough gick mot förlust i lördagens match mot Preston North End i Championship. Hemmalaget ledde med 2–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Sontje Hansen till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Middlesbrough.

Preston North End–Middlesbrough – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Preston North End tog ledningen i 22:a minuten, genom Lewis Dobbin. Det dröjde till den 72:a minuten innan Matt Targett kvitterade för Middlesbrough.

Ledningsmålet till 2–1 kom med två minuter kvar att spela, när Jordan Storey slog till och gjorde mål för Preston North End på pass av Ben Whiteman.

Men Middlesbrough hann ändå med ett kvitteringsmål. Sontje Hansen gjorde det på tilläggstid. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Preston North Ends andra oavgjorda match den här säsongen.

Efter fem matcher har Preston North End nu åtta poäng och Middlesbrough har 13 poäng.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 24 januari på Riverside.

Preston North End tar sig an Derby County i nästa match borta lördag 20 september 16.00. Middlesbrough möter WBA hemma fredag 19 september 21.00.

Preston North End–Middlesbrough 2–2 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (22) Lewis Dobbin, 1–1 (72) Matt Targett, 2–1 (88) Jordan Storey (Ben Whiteman), 2–2 (90) Sontje Hansen.

Varningar, Preston North End: Andrew Hughes. Middlesbrough: Darragh Lenihan, Alfie Jones, Morgan Whittaker.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 2-2-1

Middlesbrough: 4-1-0

Nästa match:

Preston North End: Derby County FC, borta, 20 september

Middlesbrough: West Bromwich Albion FC, hemma, 19 september