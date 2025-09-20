Harry Kane låg bakom segern för Bayern München mot Hoffenheim

Bayern München-seger med 4–1 mot Hoffenheim

Harry Kane tremålsskytt för Bayern München

Ett hattrick stod Bayern Münchens Harry Kane för i matchen mot Hoffenheim i Bundesliga. Bayern München vann på bortaplan med 4–1 (1–0).

I och med detta har Bayern München fyra raka segrar i Bundesliga.

Bayern München tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Harry Kane. Direkt efter pausen ökade Harry Kane Bayern Münchens ledning på straff.

Harry Kane ökade Bayern Münchens ledning på straff som med målet fullbordade sitt hattrick med knappa kvarten kvar. Målet var Harry Kanes femte i Bundesliga.

Med åtta minuter kvar att spela reducerade Hoffenheim genom Vladimir Coufal. Fler mål än så blev det inte för Hoffenheim.

1–4-målet kom på tilläggstid, när Serge Gnabry slog till och gjorde mål.

När lagen senast möttes blev det seger för Bayern München med 4–0.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari på Allianz Arena.

Nästa motstånd för Bayern München är Werder Bremen. Lagen möts fredag 26 september 20.30 på Allianz Arena.

Hoffenheim–Bayern München 1–4 (0–1)

Bundesliga, PreZero Arena

Mål: 0–1 (44) Harry Kane, 0–2 (48) Harry Kane, 0–3 (78) Harry Kane, 1–3 (82) Vladimir Coufal, 1–4 (90) Serge Gnabry.

Varningar, Hoffenheim: Vladimir Coufal. Bayern München: Leon Goretzka, Luis Diaz.

Nästa match:

Bayern München: Werder Bremen, hemma, 26 september