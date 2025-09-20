Harvey Vale matchhjälte för Queens Park Rangers mot Stoke City

Queens Park Rangers-seger med 1–0 mot Stoke City

Queens Park Rangers vann med 1–0 (0–0) hemma mot Stoke City i Championship. Harvey Vale gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Queens Park Rangers med 9–11 och Stoke City med 6–3 i målskillnad. Förlusten var Stoke Citys andra uddamålsförlust.

Lagen möts igen 17 januari.

Queens Park Rangers möter Sheffield Wednesday i nästa match borta lördag 27 september 16.00. Stoke City möter samma dag Norwich City hemma.

Queens Park Rangers–Stoke City 1–0 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (75) Harvey Vale.

Varningar, Queens Park Rangers: Isaac Hayden, Paul Nardi, Amadou Mbengue, Rumarn Burrell, Rhys Norrington-Davies. Stoke City: Lewis Baker, Ben Pearson, Bosun Lawal.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 3-0-2

Stoke City: 3-0-2

Nästa match:

Queens Park Rangers: Sheffield Wednesday, borta, 27 september

Stoke City: Norwich City FC, hemma, 27 september