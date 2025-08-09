Oavgjort mellan Lunds BK och FC Trollhättan

Abdirsak Hassan kvitterade på övertid

Lunds BK nu tredje, FC Trollhättan på tolfte plats

FC Trollhättan gick mot förlust i lördagens match mot Lunds BK i Ettan södra herr på Klostergårdens IP. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Abdirsak Hassan till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för FC Trollhättan.

Lunds BK–FC Trollhättan – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 61:a minuten innan Kevin Liimatainen gav Lunds BK ledningen.

Kvitteringen kom på övertid, när Abdirsak Hassan slog till och gjorde mål för FC Trollhättan. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Lunds BK:s femte oavgjorda match den här säsongen.

FC Trollhättans nya tabellposition är tolfte plats, medan Lunds BK är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Lunds BK med 5–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 16 augusti. Då möter Lunds BK Eskilsminne på Harlyckans IP 13.00. FC Trollhättan tar sig an Husqvarna hemma 16.00.

Lunds BK–FC Trollhättan 1–1 (0–0)

Ettan södra herr, Klostergårdens IP

Mål: 1–0 (61) Kevin Liimatainen, 1–1 (90) Abdirsak Hassan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lunds BK: 1-2-2

FC Trollhättan: 0-3-2

Nästa match:

Lunds BK: Eskilsminne IF, borta, 16 augusti

FC Trollhättan: Husqvarna FF, hemma, 16 augusti