Hässleholms IF avgjorde före paus mot Eskilsminne

Seger för Hässleholms IF med 2–1 mot Eskilsminne

Hässleholms IF:s femte seger på de senaste sex matcherna

Gabriel Johnson avgjorde för Hässleholms IF

Hässleholms IF tog ledningen före paus i matchen mot Eskilsminne på lördagen, och Eskilsminne lyckades inte resa sig. Matchen i Ettan södra herr slutade 2–1 (2–1) till hemmalaget.

Segern var Hässleholms IF:s femte på de senaste sex matcherna.

FC Trollhättan nästa för Hässleholms IF

Matchen var mållös till Hässleholms IF tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Theo Ekström.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimmes spel, genom Gabriel Johnson på straff.

I 39:e minuten nätade Teddy Bermudez, och reducerade åt Eskilsminne. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Hässleholms IF med 2–1.

Det här var Hässleholms IF:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Eskilsminnes tredje uddamålsförlust.

För Hässleholms IF gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen, medan Eskilsminne är på 13:e plats. Ett fint lyft för Hässleholms IF som låg på nionde plats så sent som den 2 augusti.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hässleholms IF med 3–0.

Söndag 31 augusti 16.00 spelar Hässleholms IF borta mot FC Trollhättan. Eskilsminne möter Rosengård hemma på Harlyckans IP lördag 30 augusti 13.00.

Hässleholms IF–Eskilsminne 2–1 (2–1)

Ettan södra herr, Österås IP

Mål: 1–0 (29) Theo Ekström, 2–0 (31) Gabriel Johnson, 2–1 (39) Teddy Bermudez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hässleholms IF: 4-0-1

Eskilsminne: 2-1-2

Nästa match:

Hässleholms IF: FC Trollhättan, borta, 31 augusti

Eskilsminne: FC Rosengård 1917, hemma, 30 augusti