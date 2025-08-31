Hässleholms IF rivstartade – och vann mot FC Trollhättan

Hässleholms IF vann med 4–0 mot FC Trollhättan

Hässleholms IF:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Gabriel Johnson med två mål för Hässleholms IF

Det tog en minut. Sen gjorde Jonathan Nilsson 1–0 för Hässleholms IF som tog greppet om bortamatchen mot FC Trollhättan på söndagen. Matchen i Ettan södra herr slutade 4–0.

Segern var Hässleholms IF:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Jonathan Nilsson gjorde matchvinnande målet

Gästande Hässleholms IF började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Jonathan Nilsson till. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Gabriel Johnson träff och ökade ledningen för Hässleholms IF.

I 69:e minuten nätade Elias-Ramin Karimi, och gjorde 0–3.

Till slut kom också 0–4-målet genom Gabriel Johnson i 90:e minuten.

Hässleholms IF ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen, medan FC Trollhättan är på tolfte plats. Så sent som den 2 augusti låg Hässleholms IF på nionde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann FC Trollhättan med 2–0.

Nästa motstånd för FC Trollhättan är Eskilsminne. Lagen möts lördag 6 september 16.00 på Edsborgs IP. Hässleholms IF tar sig an Lunds BK hemma fredag 5 september 19.00.

FC Trollhättan–Hässleholms IF 0–4 (0–1)

Ettan södra herr, Edsborgs IP

Mål: 0–1 (1) Jonathan Nilsson, 0–2 (62) Gabriel Johnson, 0–3 (69) Elias-Ramin Karimi, 0–4 (90) Gabriel Johnson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Trollhättan: 1-3-1

Hässleholms IF: 4-0-1

Nästa match:

FC Trollhättan: Eskilsminne IF, hemma, 6 september

Hässleholms IF: Lunds BK, hemma, 5 september