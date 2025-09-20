Hässleholms IF sänkte IFK Skövde – Elias-Ramin Karimi matchhjälte
- Andra förlusten i rad för IFK Skövde
- Seger nummer 12 för Hässleholms IF
- IFK Skövde nu 16:e, Hässleholms IF på fjärde plats
Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Hässleholms IF vann med 1–0 (0–0) borta mot IFK Skövde i Ettan södra herr.
Segern var Hässleholms IF:s femte på de senaste sex matcherna.
Elias-Ramin Karimi gjorde avgörande målet
Det här var Hässleholms IF:s sjätte uddamålsseger.
Det här betyder att IFK Skövde är kvar på 16:e och sista plats och Hässleholms IF stannar på fjärde plats, i tabellen.
Säsongens första möte lagen emellan vann Hässleholms IF med 3–1.
Nästa motstånd för Hässleholms IF är Jönköping. Lagen möts lördag 27 september 16.00 på Österås IP.
IFK Skövde–Hässleholms IF 0–1 (0–0)
Ettan södra herr, Södermalms IP
Mål: 0–1 (84) Elias-Ramin Karimi.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
IFK Skövde: 1-1-3
Hässleholms IF: 4-0-1
Nästa match:
Hässleholms IF: Jönköpings Södra IF, hemma, 27 september
