Hässleholms IF vann borta mot Oskarshamn

Hässleholms IF-seger med 4–1 mot Oskarshamn

Hässleholms IF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Theo Ekström avgjorde för Hässleholms IF

Hässleholms IF hade ledningen i halvtid mot Oskarshamn på bortaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 4–1 i matchen i Ettan södra herr.

Segern var Hässleholms IF:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Eskilsminne nästa för Hässleholms IF

Gästerna Hässleholms IF gjorde första målet. Jonathan Nilsson gjorde målet, redan i tolfte minuten. I 55:e minuten slog Leo Jonsson till, och kvitterade för Oskarshamn.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Theo Ekström träff och gav Hässleholms IF ledningen.

Elias-Ramin Karimi gjorde dessutom 1–3 i 64:e minuten.

Gabriel Johnson ökade Hässleholms IF:s ledning i 77:e minuten.

För hemmalaget betyder resultatet 14:e plats i tabellen. Hässleholms IF är på sjätte plats.

Lördag 23 augusti möter Oskarshamn Ariana borta 16.00 och Hässleholms IF möter Eskilsminne hemma 13.00.

Oskarshamn–Hässleholms IF 1–4 (0–1)

Ettan södra herr, Arena Oskarshamn

Mål: 0–1 (12) Jonathan Nilsson, 1–1 (55) Leo Jonsson, 1–2 (63) Theo Ekström, 1–3 (64) Elias-Ramin Karimi, 1–4 (77) Gabriel Johnson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oskarshamn: 0-2-3

Hässleholms IF: 4-0-1

Nästa match:

Oskarshamn: Ariana FC, borta, 23 augusti

Hässleholms IF: Eskilsminne IF, hemma, 23 augusti