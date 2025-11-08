Hässleholms IF:s Albin Andersson tvåmålsskytt i segern mot Ängelholm

Hässleholms IF-seger med 3–0 mot Ängelholm

Hässleholms IF vann mot gästande Ängelholm i Ettan södra herr. 3–0 (1–0) slutade matchen på lördagen.

Hässleholms IF höll nu nollan för elfte gången den här säsongen.

Segern var Hässleholms IF:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Albin Andersson tvåmålsskytt för Hässleholms IF

Albin Andersson gav Hässleholms IF ledningen i 36:e minuten. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Albin Andersson återigen och ökade ledningen för Hässleholms IF.

Till slut kom också 3–0 genom Melvin Ljungqvist i 72:a minuten.

Lagens första möte för säsongen vann Hässleholms IF med 1–0.

Hässleholms IF–Ängelholm 3–0 (1–0)

Ettan södra herr, Österås IP

Mål: 1–0 (36) Albin Andersson, 2–0 (58) Albin Andersson, 3–0 (72) Melvin Ljungqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hässleholms IF: 5-0-0

Ängelholm: 2-1-2