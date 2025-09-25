Prenumerera

Hattrick av Anass Zaroury när Panathinaikos slog Young Boys

  • Seger för Panathinaikos med 4–1 mot Young Boys

  • Panathinaikos Anass Zaroury tremålsskytt

  • Saidy Janko ende målskytt för Young Boys

Anass Zaroury stod för ett hattrick när Panathinaikos besegrade Young Boys på bortaplan i Europa League med 4–1 (3–1).

Anass Zaroury med tre mål för Panathinaikos

Panathinaikos tog en tidig ledning. Karol Swiderski gjorde målet, redan i tionde minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Anass Zaroury, i 13:e minuten.

Bara sex minuter senare var det Anass Zaroury som såg till att Panathinaikos ökade ledningen på nytt, till 0–3.

Young Boys reducerade till 1–3 sex minuter senare genom Saidy Janko. I 68:e minuten slog Anass Zaroury till, och gjorde 1–4 och fullbordade därmed sitt hattrick.

Anass Zaroury gjorde tre mål för Panathinaikos.

Young Boys möter FCSB i nästa match borta torsdag 2 oktober 18.45. Panathinaikos möter samma dag Go Ahead hemma.

Young Boys–Panathinaikos 1–4 (1–3)

Europa League, Stadion Wankdorf

Mål: 0–1 (10) Karol Swiderski, 0–2 (13) Anass Zaroury, 0–3 (19) Anass Zaroury, 1–3 (25) Saidy Janko, 1–4 (68) Anass Zaroury.

Varningar, Young Boys: Sergio Cordova.

Nästa match:

Young Boys: FCSB, borta, 2 oktober

Panathinaikos: Go Ahead Eagles, hemma, 2 oktober

