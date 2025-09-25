Hattrick av Anass Zaroury när Panathinaikos slog Young Boys
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Panathinaikos med 4–1 mot Young Boys
- Panathinaikos Anass Zaroury tremålsskytt
- Saidy Janko ende målskytt för Young Boys
Anass Zaroury stod för ett hattrick när Panathinaikos besegrade Young Boys på bortaplan i Europa League med 4–1 (3–1).
Anass Zaroury med tre mål för Panathinaikos
Panathinaikos tog en tidig ledning. Karol Swiderski gjorde målet, redan i tionde minuten.
Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Anass Zaroury, i 13:e minuten.
Bara sex minuter senare var det Anass Zaroury som såg till att Panathinaikos ökade ledningen på nytt, till 0–3.
Young Boys reducerade till 1–3 sex minuter senare genom Saidy Janko. I 68:e minuten slog Anass Zaroury till, och gjorde 1–4 och fullbordade därmed sitt hattrick.
Anass Zaroury gjorde tre mål för Panathinaikos.
Young Boys möter FCSB i nästa match borta torsdag 2 oktober 18.45. Panathinaikos möter samma dag Go Ahead hemma.
Young Boys–Panathinaikos 1–4 (1–3)
Europa League, Stadion Wankdorf
Mål: 0–1 (10) Karol Swiderski, 0–2 (13) Anass Zaroury, 0–3 (19) Anass Zaroury, 1–3 (25) Saidy Janko, 1–4 (68) Anass Zaroury.
Varningar, Young Boys: Sergio Cordova.
Nästa match:
Young Boys: FCSB, borta, 2 oktober
Panathinaikos: Go Ahead Eagles, hemma, 2 oktober
Den här artikeln handlar om: