Hattrick av Anass Zaroury när Panathinaikos slog Young Boys

Seger för Panathinaikos med 4–1 mot Young Boys

Anass Zaroury stod för ett hattrick när Panathinaikos besegrade Young Boys på bortaplan i Europa League med 4–1 (3–1).

Panathinaikos tog en tidig ledning. Karol Swiderski gjorde målet, redan i tionde minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Anass Zaroury, i 13:e minuten.

Bara sex minuter senare var det Anass Zaroury som såg till att Panathinaikos ökade ledningen på nytt, till 0–3.

Young Boys reducerade till 1–3 sex minuter senare genom Saidy Janko. I 68:e minuten slog Anass Zaroury till, och gjorde 1–4 och fullbordade därmed sitt hattrick.

Young Boys möter FCSB i nästa match borta torsdag 2 oktober 18.45. Panathinaikos möter samma dag Go Ahead hemma.

Young Boys–Panathinaikos 1–4 (1–3)

Europa League, Stadion Wankdorf

Mål: 0–1 (10) Karol Swiderski, 0–2 (13) Anass Zaroury, 0–3 (19) Anass Zaroury, 1–3 (25) Saidy Janko, 1–4 (68) Anass Zaroury.

Varningar, Young Boys: Sergio Cordova.

Nästa match:

Young Boys: FCSB, borta, 2 oktober

Panathinaikos: Go Ahead Eagles, hemma, 2 oktober