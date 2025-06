Hattrick av Sandra Törnros när Gefle slog FC Djursholm

Seger för Gefle med 4–1 mot FC Djursholm

Sandra Törnros tremålsskytt för Gefle

Andra förlusten i följd för FC Djursholm

Sandra Törnros stod för ett hattrick när Gefle besegrade FC Djursholm på hemmaplan i division 1 norra dam med 4–1 (3–0). Moa Palmqvist gjorde också ett mål för segrarna, målet för FC Djursholm gjordes av Josefin Gutebrand.

– Skönt att vi får stolpe in efter många matcher med stolpe ut. Att Sandra får peta i enkla mål är skönt för henne och laget, såklart. Det jag är mest stolt över är att vi har så otroligt många bra spelare nu som gått via vår ungdomsverksamhet och vågar ta för sig när de får chansen i division 1. Att ha en välfungerande verksamhet under damlaget är något jag jobbat med sedan jag kom in, och nu börjar vi se resultat på det jobb vi som förening lagt ner på flick/damsidan, kommenterade Gefles huvudtränare Marcus Larsson.

Det betyder att Gefle gick obesegrade från planen för sjätte matchen i följd.

För Gefle gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen, medan FC Djursholm är på nionde plats.

Gefle tar sig an Sandvikens IF i nästa match hemma torsdag 19 juni 19.00. FC Djursholm möter Brage hemma lördag 14 juni 13.00.