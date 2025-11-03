Hattrick av Suwaibou Kebbeh när Hammarby TFF slog Stocksund

Hammarby TFF vann med 4–1 mot Stocksund

Hammarby TFF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hammarby TFF:s Suwaibou Kebbeh tremålsskytt

Suwaibou Kebbeh stod för ett hattrick när Hammarby TFF besegrade Stocksund på hemmaplan i Ettan norra herr med 4–1 (2–0).

Stocksunds tränare Adam Gursoy:

– Vi förlorar rättvist mot ett HTFF som är intensiva. Vi blir straffade tidigt i matchen och våra förberedelser stämde inte på det viset vi hade hoppats. Där får jag och ledarstaben ta ansvar och trots det lägger spelarna ändå ner ett stort jobb. Grattis HTFF. Vi laddar om inför sista omgången.

Suwaibou Kebbeh med tre mål för Hammarby TFF

Suwaibou Kebbeh slog till redan i åttonde minuten och gav Hammarby TFF ledningen.

Laget ökade ledningen till 2–0 i elfte minuten genom Suwaibou Kebbeh återigen. Det dröjde till den 74:e minuten innan Björn Hedlöf ökade ledningen.

Dary Izia Boto såg med åtta minuter kvar att spela till att Stocksund reducerade. Men mer än så orkade Stocksund inte med.

Men med sex minuter kvar att spela ökade Hammarby TFF ledningen genom Suwaibou Kebbeh som med målet fullbordade sitt hattrick.

Med en omgång kvar är Hammarby TFF på andra plats i tabellen medan Stocksund är på tolfte plats.

När lagen senast möttes vann IFK Stocksund med 2–0.

På söndag 9 november 15.00 spelar Hammarby TFF borta mot Karlstad Fotboll och Stocksund hemma mot Vasalund.

Hammarby TFF–Stocksund 4–1 (2–0)

Ettan norra herr, Hammarby IP

Mål: 1–0 (8) Suwaibou Kebbeh, 2–0 (11) Suwaibou Kebbeh, 3–0 (74) Björn Hedlöf, 3–1 (82) Dary Izia Boto, 4–1 (84) Suwaibou Kebbeh.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby TFF: 4-1-0

Stocksund: 2-1-2

Nästa match:

Hammarby TFF: IF Karlstad Fotboll, borta, 9 november

Stocksund: Vasalunds IF, hemma, 9 november