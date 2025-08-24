Hattrick av Tajon Buchanan när Villarreal slog Girona

Seger för Villarreal med 5–0 mot Girona

Tajon Buchanan tremålsskytt för Villarreal

Nicolas Pepe avgjorde för Villarreal

Tajon Buchanan stod för ett hattrick när Villarreal besegrade Girona på hemmaplan i La Liga med 5–0 (4–0).

Villarreal tog därmed andra raka segern, efter 2–0 mot Real Oviedo i premiären.

Tajon Buchanan med tre mål för Villarreal

Villarreal startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Nicolas Pepe gjorde målet, redan i sjunde minuten.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 16:e minuten, genom Tajon Buchanan.

Villarreal gjorde också 3–0 i 25:e minuten, när Rafa Marin fick träff.

Villarreal ökade ledningen till 4–0 efter en knapp halvtimmes spel, ännu en gång genom Tajon Buchanan. Villarreal gjorde också 5–0 genom Tajon Buchanan som med målet fullbordade sitt hattrick i 64:e minuten.

Lagen möts på nytt den 5 april.

Söndag 31 augusti 17.00 spelar Villarreal borta mot Celta Vigo. Girona möter Sevilla hemma lördag 30 augusti 19.30.

Villarreal–Girona 5–0 (4–0)

La Liga, Estadio de la Cerámica

Mål: 1–0 (7) Nicolas Pepe, 2–0 (16) Tajon Buchanan, 3–0 (25) Rafa Marin, 4–0 (28) Tajon Buchanan, 5–0 (64) Tajon Buchanan.

Varningar, Villarreal: Santiago Mourino. Girona: Ladislav Krejci, Vitor Reis.

Nästa match:

Villarreal: Celta Vigo, borta, 31 augusti

Girona: Sevilla, hemma, 30 augusti