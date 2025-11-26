Hattrick av Vitinha när PSG slog Tottenham

PSG-seger med 5–3 mot Tottenham

PSG:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vitinha gjorde tre mål för PSG

Vitinha stod för ett hattrick när PSG besegrade Tottenham på hemmaplan i Champions League med 5–3 (1–1).

Segern var PSG:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Willian Pacho blev matchvinnare

Tottenham tog ledningen i 35:e minuten genom Richarlison.

PSG kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Vitinha efter förarbete från Quentin Ndjantou.

Direkt efter pausen ökade Randal Kolo Muani Tottenhams ledning.

I 53:e minuten nätade Vitinha på nytt framspelad av Khvicha Kvaratskhelia och kvitterade för PSG.

Bara sex minuter senare var det Fabian Ruiz som såg till att PSG tog ledningen.

PSG ökade ledningen till 4–2 sex minuter senare genom Willian Pacho.

Tottenham reducerade till 4–3 sju minuter senare återigen genom Randal Kolo Muani. Men mer än så orkade Tottenham inte med.

Tre minuter senare var det Vitinha som på straff såg till att PSG ökade ledningen till 5–3. Vitinha fullbordade därmed PSG:s vändning och därmed fullbordade Vitinha sitt hattrick. 5–3-målet blev matchens sista.

På stopptid fick PSG Lucas Hernandez utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista minuterna.

För PSG gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Tottenham är på 16:e plats.

När lagen senast möttes vann Paris Saint-Germain med 6–5 efter straffläggning.

Nästa motstånd för PSG är Atlethic Bilbao. Lagen möts onsdag 10 december 21.00 på San Mames Stadium.

PSG–Tottenham 5–3 (1–1)

Champions League, Parc des Princes

Mål: 0–1 (35) Richarlison, 1–1 (45) Vitinha (Quentin Ndjantou), 1–2 (50) Randal Kolo Muani, 2–2 (53) Vitinha (Khvicha Kvaratskhelia), 3–2 (59) Fabian Ruiz, 4–2 (65) Willian Pacho, 4–3 (72) Randal Kolo Muani, 5–3 (75) Vitinha.

Varningar, Tottenham: Lucas Bergvall.

Utvisningar, PSG: Lucas Hernandez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

PSG: 4-0-1

Tottenham: 2-2-1

Nästa match:

PSG: Athletic Bilbao, borta, 10 december