Smällen: Mittbacken har opererat sig – missar VM

– Jag har ansträngt mig under alla träningspass och utforskat alla alternativ för att komma tillbaka och göra det jag älskar, att spela fotboll, säger han på Uniteds hemsida.

Sveriges motståndare i grupp F, Nederländerna, har åkt på en skadesmäll. Mittbacken Matthijs de Ligt har opererat ryggen och missar därmed VM, det meddelar Manchester United under fredagen. Klubben säger att han väntas bara tillbaka först i början på nästa säsong.

– Sedan i november har jag gjort allt. Jag har ansträngt mig under alla träningspass och utforskat alla alternativ för att komma tillbaka och göra det jag älskar, att spela fotboll, säger han på Uniteds hemsida.

Han fortsätter:

– Jag är tacksam för alla som har stöttat mig under den här svåra perioden i min karriär och jag är fast besluten om att representera Manchester United och spela inför våra fantastiska supportrar så snart som möjligt.

Nederländernas VM-trupp presenteras i slutet av maj, efter att ha skjutit fram uttagningen två dagar. I gruppen finns även Japan och Tunisien.