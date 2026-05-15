Uppgifter: Carrick förlänger – skriver tvåårskontrakt

Michael Carrick ser ut att få fortsatt uppdrag att träna Manchester United.

Nu uppger Fabrizio Romano att ett tvåårskontrakt snart kommer skrivas på.

Michael Carrick tog över Manchester United efter att Ruben Amorim fick sparken. Tidigare i veckan kom det uppgifter från Sky Sports att Michael Carrick kunde förlänga och stanna som huvudtränare i klubben.

Nu kommer nya uppgifter kring förläningen.

Transfer-specialisten Fabrizio Romano har kommit med uppgifter om att Carrick kommer stanna som huvudtränare permanent och kommer om inget sker, skriva på ett nytt avtal inom kort. Uppgifterna gör gällande att kontraktet kommer sträcka sig över två år med en option på ytterligare ett år. Det innebär isåfall till sommaren 2029.

Manchester United ligger trea i Premier Leauge.