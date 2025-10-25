Hayden Hackney bakom Middlesbroughs kryss mot Wrexham
- Kryss mellan Middlesbrough och Wrexham
- Hayden Hackney kvitterade i 80:e minuten
- Middlesbrough nu andra, Wrexham på 16:e plats
Wrexham gjorde 1–0 i första halvlek genom Josh Windass borta mot Middlesbrough i Championship. I andra halvlek kvitterade Middlesbrough genom Hayden Hackney efter 80 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.
Middlesbrough–Wrexham – mål för mål
Josh Windass slog till redan i sjunde minuten och gav Wrexham en tidig ledning. Hayden Hackney kvitterade för Middlesbrough framspelad av Callum Brittain i 80:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Middlesbrough har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 4–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wrexham har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad. Det här var Middlesbroughs fjärde oavgjorda match den här säsongen.
Wrexham ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Middlesbrough är på andra plats.
Den 2 maj tar lagen sig an varandra igen, då på Racecourse Ground.
Nästa motstånd för Middlesbrough är Watford. Lagen möts lördag 1 november 16.00.
Middlesbrough–Wrexham 1–1 (0–1)
Championship, Riverside
Mål: 0–1 (7) Josh Windass, 1–1 (80) Hayden Hackney (Callum Brittain).
Varningar, Wrexham: George Dobson, Dan Scarr, Matty James, Josh Windass, Lewis O’brien.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Middlesbrough: 2-2-1
Wrexham: 1-3-1
Nästa match:
Middlesbrough: Watford FC, borta, 1 november
