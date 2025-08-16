Heffnersklubban besegrade till slut – efter nio matcher utan förlust

IFK Östersund-seger med 2–1 mot Heffnersklubban

Seger nummer 8 för IFK Östersund

Heffnersklubban nu fjärde, IFK Östersund på femte plats

Det var länge sedan Heffnersklubban gick förlorande från en match i division 1 norra dam. Men i lördagens match mot IFK Östersund på hemmaplan blev det till slut förlust, efter nio raka matcher med poäng. Slutresultatet skrevs till 1–2 (1–2).

IFK Östersunds huvudtränare Patrick Davis om matchen:

– Det var riktigt skönt att vi kom tillbaka på vinnarspåret igen. Det var en väldigt speciell match då vinden var väldigt stark hela matchen. Vi startade i motvind och gör det väldigt bra, får in ett tidigt mål, tyvärr gör de 1–1 dock med stor hjälp av medvinden som hjälper bollen in i mål, men efter det tar vi över spelet igen. Vi har några fina chanser innan vi till slut får in bollen precis innan halvtid. I andra kan vi med hjälp av medvinden pressa dem väldigt hög och hårt, de kommer egentligen ingen var tack vare vårt försvarsspel plus att vi skapar många fina chanser som deras målvakt ibland gör riktigt bra räddningar på. Vi är väldigt nöjd med matchen, den är stabil och vi skapar många fina chanser.

Redan i första halvlek tog IFK Östersund alltså greppet, och 2–1-ledningen i halvtid stod sig matchen ut efter en mållös andra halvlek.

Huge nästa för IFK Östersund

Magda Aspholm gjorde mål för IFK Östersund, och Vera Norberg för Heffnersklubban.

Det här var Heffnersklubbans fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IFK Östersunds åttonde uddamålsseger.

För Heffnersklubban gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen, medan IFK Östersund är på femte plats.

Heffnersklubban tar sig an IFK Lidingö i nästa match hemma lördag 23 augusti 15.00. IFK Östersund möter samma dag 16.00 Huge hemma.