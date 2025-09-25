Heffnersklubban och Sundsvalls DFF kryssade i mållös match
- 0–0 mellan Heffnersklubban och Sundsvalls DFF
- Heffnersklubban nu fjärde, Sundsvalls DFF på tionde plats
- Täby FK nästa för Heffnersklubban
Publiken på HK Vallen fick inte se några mål när Heffnersklubban tog emot Sundsvalls DFF i division 1 norra dam. Matchen slutade mållös, 0-0.
Sundsvalls DFF:s tränare Jenny Nilsson om matchen:
– Jättebra insats av våra tjejer. Frustrerande att vi inte får in ett mål i en match som vi helt styr, men vi visar igen vilka kvaliteter vi har.
Heffnersklubban–Sundsvalls DFF – mål för mål
Heffnersklubban har två segrar och tre oavgjorda och 8–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sundsvalls DFF har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–5 i målskillnad. Det här var Heffnersklubbans sjätte oavgjorda match den här säsongen.
Med tre omgångar kvar är Heffnersklubban på fjärde plats i tabellen medan Sundsvalls DFF är på tionde plats.
Heffnersklubban möter Täby FK i nästa match borta lördag 4 oktober 14.00. Sundsvalls DFF möter samma dag Brage hemma.
