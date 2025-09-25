Heffnersklubban och Sundsvalls DFF kryssade i mållös match

0–0 mellan Heffnersklubban och Sundsvalls DFF

Heffnersklubban nu fjärde, Sundsvalls DFF på tionde plats

Täby FK nästa för Heffnersklubban

Publiken på HK Vallen fick inte se några mål när Heffnersklubban tog emot Sundsvalls DFF i division 1 norra dam. Matchen slutade mållös, 0-0.

Sundsvalls DFF:s tränare Jenny Nilsson om matchen:

– Jättebra insats av våra tjejer. Frustrerande att vi inte får in ett mål i en match som vi helt styr, men vi visar igen vilka kvaliteter vi har.

Heffnersklubban–Sundsvalls DFF – mål för mål

Heffnersklubban har två segrar och tre oavgjorda och 8–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sundsvalls DFF har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–5 i målskillnad. Det här var Heffnersklubbans sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Med tre omgångar kvar är Heffnersklubban på fjärde plats i tabellen medan Sundsvalls DFF är på tionde plats.

Heffnersklubban möter Täby FK i nästa match borta lördag 4 oktober 14.00. Sundsvalls DFF möter samma dag Brage hemma.