Heffnersklubban vann mot Täby FK

Heffnersklubban vann med 3–1 mot Täby FK

Tredje förlusten i följd för Täby FK

Heffnersklubbans tolfte seger

Bortalaget Heffnersklubban tog hem de tre poängen efter seger mot Täby FK i division 1 norra dam. 1–3 (1–1) slutade matchen på lördagen.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Heffnersklubban.

Sandvikens IF nästa för Heffnersklubban

Ida Johansson, Vera Norberg och Amanda Sevefjord gjorde mål för Heffnersklubban och Celina Johansson för Täby FK.

Med två omgångar kvar är Täby FK på sjunde plats i tabellen medan Heffnersklubban är på fjärde plats.

Nästa motstånd för Täby FK är FC Djursholm. Lagen möts söndag 12 oktober 18.00 på Djursholms IP. Heffnersklubban tar sig an Sandvikens IF hemma lördag 11 oktober 13.00.