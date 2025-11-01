Heidenheim och Eintracht Frankfurt kryssade efter svängig match

Heidenheim och Eintracht Frankfurt kryssade

Rasmus Kristensen kvitterade i 55:e minuten

Heidenheim nu 18:e, Eintracht Frankfurt på sjätte plats

Heidenheim tog emot Eintracht Frankfurt hemma på Voith-Arena på lördagen. I första halvlek var det Heidenheim som tog greppet om matchen med en 1–0-ledning. Men i andra halvlek kom Eintracht Frankfurt in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget och matchen i Bundesliga slutade 1–1.

Heidenheim–Eintracht Frankfurt – mål för mål

Budu Zivzivadze gav Heidenheim ledningen i 32:a minuten. I 55:e minuten slog Rasmus Kristensen till på pass av Nathaniel Brown och kvitterade för Eintracht Frankfurt. Det blev också matchens sista mål.

Heidenheim har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Eintracht Frankfurt har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 11–10 i målskillnad. Det här var Heidenheims andra oavgjorda match den här säsongen.

För Heidenheim gör resultatet att man nu är sist i serien medan Eintracht Frankfurt är på sjätte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 mars på Deutsche Bank Park.

Nästa motstånd för Heidenheim är Bayer Leverkusen. Lagen möts lördag 8 november 15.30 på BayArena.

Heidenheim–Eintracht Frankfurt 1–1 (1–0)

Bundesliga, Voith-Arena

Mål: 1–0 (32) Budu Zivzivadze, 1–1 (55) Rasmus Kristensen (Nathaniel Brown).

Varningar, Eintracht Frankfurt: Ansgar Knauff, Arthur Theate.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Heidenheim: 1-2-2

Eintracht Frankfurt: 2-2-1

Nästa match:

Heidenheim: Bayer Leverkusen, borta, 8 november