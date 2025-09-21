Helsingborg fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Helsingborg-seger med 2–0 mot Ifö Bromölla

Tredje raka segern för Helsingborg

Helsingborgs nionde seger för säsongen

Efter en tuff period har Helsingborg nu fått igång spelet. På söndagen mötte laget Ifö Bromölla på Olympia i division 1 södra dam och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Ifö Bromölla blev 2–0 (0–0).

Resultatet betyder också att Helsingborg har hållit nollan i tre matcher i rad.

Efter en mållös första halvlek tog Helsingborg ledningen i andra halvleken och bortalaget lyckades inte resa sig.

Värnamo nästa för Helsingborg

Helsingborgs mål gjordes av Ebba Berg och Agnes Eklöf.

Med fyra omgångar kvar är Helsingborg på sjätte plats i tabellen medan Ifö Bromölla är på 13:e plats.

Helsingborg möter Värnamo i nästa match borta söndag 28 september 13.00. Ifö Bromölla möter samma dag Qviding hemma.