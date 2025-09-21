Prenumerera

Logga in

Helsingborg fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Helsingborg-seger med 2–0 mot Ifö Bromölla

  • Tredje raka segern för Helsingborg

  • Helsingborgs nionde seger för säsongen

Efter en tuff period har Helsingborg nu fått igång spelet. På söndagen mötte laget Ifö Bromölla på Olympia i division 1 södra dam och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Ifö Bromölla blev 2–0 (0–0).

Resultatet betyder också att Helsingborg har hållit nollan i tre matcher i rad.

Efter en mållös första halvlek tog Helsingborg ledningen i andra halvleken och bortalaget lyckades inte resa sig.

Värnamo nästa för Helsingborg

Helsingborgs mål gjordes av Ebba Berg och Agnes Eklöf.

Med fyra omgångar kvar är Helsingborg på sjätte plats i tabellen medan Ifö Bromölla är på 13:e plats.

Helsingborg möter Värnamo i nästa match borta söndag 28 september 13.00. Ifö Bromölla möter samma dag Qviding hemma.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt