Helsingborg fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar
- Helsingborg-seger med 2–0 mot Ifö Bromölla
- Tredje raka segern för Helsingborg
- Helsingborgs nionde seger för säsongen
Efter en tuff period har Helsingborg nu fått igång spelet. På söndagen mötte laget Ifö Bromölla på Olympia i division 1 södra dam och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Ifö Bromölla blev 2–0 (0–0).
Resultatet betyder också att Helsingborg har hållit nollan i tre matcher i rad.
Efter en mållös första halvlek tog Helsingborg ledningen i andra halvleken och bortalaget lyckades inte resa sig.
Värnamo nästa för Helsingborg
Helsingborgs mål gjordes av Ebba Berg och Agnes Eklöf.
Med fyra omgångar kvar är Helsingborg på sjätte plats i tabellen medan Ifö Bromölla är på 13:e plats.
Helsingborg möter Värnamo i nästa match borta söndag 28 september 13.00. Ifö Bromölla möter samma dag Qviding hemma.
