Helsingborg sänkte Sandvikens IF – Alexander Johansson matchhjälte

Helsingborg vann med 1–0 mot Sandvikens IF

Alexander Johansson avgjorde för Helsingborg

Andra raka förlusten för Sandvikens IF

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Helsingborg vann med 1–0 (1–0) borta mot Sandvikens IF i Superettan.

Trelleborg nästa för Helsingborg

Sandvikens IF har två vinster och tre förluster och 4–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Helsingborg har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 1–7 i målskillnad. Det här var Sandvikens IF:s femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Helsingborgs tredje uddamålsseger.

För tabellens utseende betyder det här att Sandvikens IF ligger på elfte plats medan Helsingborg har tiondeplatsen.

När lagen senast möttes vann Sandvikens IF med 2–1.

I nästa omgång har Sandvikens IF Västerås SK borta på Hitachi Energy Arena, söndag 28 september 15.00. Helsingborg spelar hemma mot Trelleborg måndag 29 september 19.00.

Sandvikens IF–Helsingborg 0–1 (0–1)

Superettan, Jernvallen

Mål: 0–1 (22) Alexander Johansson (Oscar Aga).

Varningar, Sandvikens IF: Maill Lundgren. Helsingborg: Wilhelm Loeper, Jon Birkfeldt, Adam Akimey, Simon Bengtsson, Alexander Johansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sandvikens IF: 2-0-3

Helsingborg: 1-1-3

Nästa match:

Sandvikens IF: Västerås SK FK, borta, 28 september

Helsingborg: Trelleborgs FF, hemma, 29 september