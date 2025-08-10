Helsingborg vann med 3–0 mot Utsikten

Wilhelm Loeper matchvinnare för Helsingborg

Seger nummer 7 för Helsingborg

Helsingborg tog greppet om hemmamatchen mot Utsikten redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och söndagens match i Superettan slutade 3–0.

Helsingborg–Utsikten – mål för mål

Helsingborg gjorde första målet. Wilhelm Loeper gjorde målet, redan i elfte minuten. Det dröjde till den 71:a minuten innan Max Svensson ökade ledningen.

I 86:e minuten gjorde Baker Amer också 3–0.

Helsingborgs nya tabellposition är sjunde plats, medan Utsikten är på 13:e plats. Ett fint lyft för Helsingborg som låg på elfte plats så sent som den 9 augusti.

När lagen senast möttes vann Helsingborgs IF med 2–1.

Lördag 16 augusti 15.00 spelar Helsingborg hemma mot Falkenberg. Utsikten möter Varberg hemma på Bravida Arena fredag 15 augusti 19.00.

Helsingborg–Utsikten 3–0 (1–0)

Superettan, Olympia

Mål: 1–0 (11) Wilhelm Loeper, 2–0 (71) Max Svensson, 3–0 (86) Baker Amer.

Varningar, Helsingborg: Jon Birkfeldt. Utsikten: Noah Johansson, Mass Modou Sise.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Helsingborg: 3-1-1

Utsikten: 1-1-3

Nästa match:

Helsingborg: Falkenbergs FF, hemma, 16 augusti

Utsikten: Varbergs BoIS, hemma, 15 augusti