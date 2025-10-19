Helsingborg vände halvtidsunderläge till seger

Seger för Helsingborg med 3–2 mot Örebro

Helsingborgs avgörande i 90:e minuten.

Alexander Johansson gjorde två mål för Helsingborg

Helsingborg hade problem och låg under med 0–1 efter första halvlek i matchen i Superettan mot Örebro på Olympia. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det 3–2 för hemmalaget Helsingborg. Stor matchhjälte blev Ervin Gigovic, med sitt 3–2-mål på övertid.

Ervin Gigovic blev matchvinnare

Gästerna Örebro fick en bra start på matchen när Kalle Holmberg nätade redan i 13:e minuten. Direkt efter pausen slog Alexander Johansson till på pass av Lukas Kjellnäs och kvitterade för Helsingborg.

I 66:e minuten slog Erik Andersson till på pass av Antonio Yakoub och gav Örebro ledningen.

I den 72:a minuten kvitterade Alexander Johansson för Helsingborg framspelad av Adam Akimey.

Det matchavgörande målet kom på övertid när Ervin Gigovic slog till och gjorde 3–2 för Helsingborg framspelad av Wilhelm Loeper. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Helsingborgs fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Örebros tionde uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är Helsingborg på åttonde plats i tabellen medan Örebro är på 15:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Helsingborgs IF med 2–0.

I nästa omgång har Helsingborg Brage borta på Borlänge Energi Arena, lördag 25 oktober 15.00. Örebro spelar hemma mot Landskrona söndag 26 oktober 15.00.

Helsingborg–Örebro 3–2 (0–1)

Superettan, Olympia

Mål: 0–1 (13) Kalle Holmberg, 1–1 (52) Alexander Johansson (Lukas Kjellnäs), 1–2 (66) Erik Andersson (Antonio Yakoub), 2–2 (72) Alexander Johansson (Adam Akimey), 3–2 (90) Ervin Gigovic (Wilhelm Loeper).

Varningar, Helsingborg: Benjamin Örn, William Westerlund. Örebro: Hampus Söderström, Jakub Ojrzynski.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Helsingborg: 3-0-2

Örebro: 2-1-2

Nästa match:

Helsingborg: IK Brage, borta, 25 oktober

Örebro: Landskrona BoIS, hemma, 26 oktober