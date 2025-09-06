Hemmasegern mot Gamla Upsala SK Dam förlänger sviten för Kif Örebro

Kif Örebro vann med 4–0 mot Gamla Upsala SK Dam

Kif Örebros tionde seger på de senaste tio matcherna

Ella Frost gjorde två mål för Kif Örebro

Det går fortsatt bra för Kif Örebro i Elitettan. På lördagen mötte laget Gamla Upsala SK Dam på Behrn Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit tio matcher i rad. Segerresultatet mot Gamla Upsala SK Dam blev 4–0 (1–0).

– Bra prestation i stora hela. Vi spelar vårt spel i stora delar av matchen och har väldigt fin kontroll, kommenterade Kif Örebros tränare Fredrik Andersson efter matchen.

Kif Örebros Ella Frost tvåmålsskytt

Kif Örebro gjorde första målet. Ella Frost slog till, redan i 19:e minuten. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Cajsa Rubensson träff och ökade ledningen för Kif Örebro.

I den 73:e minuten ökade Ella Frost ledningen ytterligare.

Kif Örebro gjorde också 4–0 genom Grayson Lynch i 75:e minuten.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 13 september. Då möter Kif Örebro Trelleborg på Vångavallen 15.00. Gamla Upsala SK Dam tar sig an Jitex BK hemma 13.00.

Kif Örebro–Gamla Upsala SK Dam 4–0 (1–0)

Elitettan, Behrn Arena

Mål: 1–0 (19) Ella Frost, 2–0 (59) Cajsa Rubensson, 3–0 (73) Ella Frost, 4–0 (75) Grayson Lynch.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kif Örebro: 5-0-0

Gamla Upsala SK Dam: 0-1-4

Nästa match:

Kif Örebro: Trelleborgs FF, borta, 13 september

Gamla Upsala SK Dam: Jitex BK, hemma, 13 september