Hemmasegern mot Pisa förlänger sviten för Napoli

Napoli-seger med 3–2 mot Pisa

Lorenzo Lucca avgjorde för Napoli

Fjärde raka segern för Napoli

3–2 (1–0) blev resultatet när Napoli och Pisa möttes på måndagen. I och med detta har Napoli fyra raka segrar i Serie A.

Milan nästa för Napoli

Napoli tog ledningen i 39:e minuten, genom Billy Gilmour. Med en halvtimme kvar att spela nätade M’bala Nzola på straff och kvitterade för Pisa.

I 73:e minuten gav Leonardo Spinazzola Napoli ledningen på nytt.

Först med åtta minuter kvar att spela ökade Napoli ledningen genom Lorenzo Lucca.

Reduceringen till 3–2 kom på övertid, när Lorran slog till och gjorde mål för Pisa framspelad av Samuele Angori. Fler mål än så blev det inte för Pisa.

Det här var Napolis andra uddamålsseger den här säsongen.

Pisa har startat svagt och har bara en poäng efter fyra spelade matcher. Napoli har tolv poäng.

Den 17 maj spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Napoli är Milan. Lagen möts söndag 28 september 20.45.

Napoli–Pisa 3–2 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (39) Billy Gilmour, 1–1 (60) M’bala Nzola, 2–1 (73) Leonardo Spinazzola, 3–1 (82) Lorenzo Lucca, 3–2 (90) Lorran (Samuele Angori).

Varningar, Napoli: Leonardo Spinazzola. Pisa: Antonio Caracciolo, Mateus Lusuardi.

Nästa match:

Napoli: Milan, borta, 28 september