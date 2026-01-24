Hemmasegern mot Preston North End förlänger sviten för Middlesbrough

Middlesbrough-seger med 4–0 mot Preston North End

Middlesbroughs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tommy Conway med två mål för Middlesbrough

Segertåget fortsätter för Middlesbrough. Mot Preston North End på hemmaplan på Riverside Stadium på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 4–0 (3–0) och har nu fyra segrar i rad i Championship.

Middlesbrough höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Alan Browne matchvinnare för Middlesbrough

Alan Browne slog till assisterad av Matt Targett redan i nionde minuten och gav Middlesbrough ledningen. Laget ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimmes spel genom Tommy Conway på pass av Luke Ayling. Middlesbrough gjorde också 3–0 strax före halvtidsvilan genom Morgan Whittaker.

I den 50:e minuten blev Preston North Ends Jordan Storey utvisad. I 54:e minuten gjorde Tommy Conway också 4–0.

Nästa motstånd för Middlesbrough är Norwich City. Preston North End tar sig an Ipswich borta. Båda matcherna spelas lördag 31 januari 16.00.

Middlesbrough–Preston North End 4–0 (3–0)

Championship, Riverside Stadium

Mål: 1–0 (9) Alan Browne (Matt Targett), 2–0 (28) Tommy Conway (Luke Ayling), 3–0 (42) Morgan Whittaker, 4–0 (54) Tommy Conway.

Varningar,

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Middlesbrough: 4-0-1

Preston North End: 2-0-3

Nästa match:

Middlesbrough: Norwich City FC, hemma, 31 januari 16.00

Preston North End: Ipswich Town FC, borta, 31 januari 16.00