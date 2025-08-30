Henrik Norrby blev matchhjälte för Eskilsminne hemma mot Rosengård

Seger för Eskilsminne med 1–0 mot Rosengård

Henrik Norrby avgjorde för Eskilsminne

Andra raka nederlaget för Rosengård

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Henrik Norrby när Eskilsminne vann i Ettan södra herr med 1–0 (0–0) mot Rosengård på hemmaplan.

Eskilsminne–Rosengård – mål för mål

Eskilsminne har tre segrar och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Rosengård har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad. Det här var Eskilsminnes andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rosengårds tredje uddamålsförlust.

Rosengård ligger på femte plats i tabellen efter matchen, medan Eskilsminne är på 13:e plats.

När lagen möttes senast vann FC Rosengård 1917 med 1–0.

Eskilsminne tar sig an FC Trollhättan i nästa match borta lördag 6 september 16.00. Rosengård möter samma dag 13.00 Ängelholm borta.

Eskilsminne–Rosengård 1–0 (0–0)

Ettan södra herr, Harlyckans IP

Mål: 1–0 (72) Henrik Norrby.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eskilsminne: 3-0-2

Rosengård: 1-1-3

Nästa match:

Eskilsminne: FC Trollhättan, borta, 6 september

Rosengård: Ängelholms FF, borta, 6 september