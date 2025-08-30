Henrik Norrby blev matchhjälte för Eskilsminne hemma mot Rosengård
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Eskilsminne med 1–0 mot Rosengård
- Henrik Norrby avgjorde för Eskilsminne
- Andra raka nederlaget för Rosengård
Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Henrik Norrby när Eskilsminne vann i Ettan södra herr med 1–0 (0–0) mot Rosengård på hemmaplan.
Eskilsminne–Rosengård – mål för mål
Eskilsminne har tre segrar och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Rosengård har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad. Det här var Eskilsminnes andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rosengårds tredje uddamålsförlust.
Rosengård ligger på femte plats i tabellen efter matchen, medan Eskilsminne är på 13:e plats.
När lagen möttes senast vann FC Rosengård 1917 med 1–0.
Eskilsminne tar sig an FC Trollhättan i nästa match borta lördag 6 september 16.00. Rosengård möter samma dag 13.00 Ängelholm borta.
Eskilsminne–Rosengård 1–0 (0–0)
Ettan södra herr, Harlyckans IP
Mål: 1–0 (72) Henrik Norrby.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Eskilsminne: 3-0-2
Rosengård: 1-1-3
Nästa match:
Eskilsminne: FC Trollhättan, borta, 6 september
Rosengård: Ängelholms FF, borta, 6 september
Den här artikeln handlar om: