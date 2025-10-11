Huge vann mot Sollentuna – Lee Ahmed Winroth och Mikaela Parner matchvinnare

Seger för Huge med 2–0 mot Sollentuna

Huges femte seger för säsongen

Huge nu 13:e, Sollentuna på nionde plats

Huge tog tre poäng på hemmaplan mot Sollentuna i division 1 norra dam. Matchen slutade 2–0 (2–0) efter mål av Lee Ahmed Winroth och Mikaela Parner.

– Vi gör en bra första halvlek och går in i paus med ledning 2–0. I andra ligger de på lite mer men de skapar inte så många heta chanser och vi kan hålla undan och vinna med 2–0. Skönt med en seger i sista hemmamatchen för säsongen, tyckte Huges huvudtränare Daniel Moffatt, efter matchen.

Huge tog alltså ledningen före paus och Sollentuna lyckades inte resa sig. Andra halvlek blev mållös.

Sundsvalls DFF nästa för Huge

Huge har två segrar och tre förluster och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sollentuna har tre oavgjorda och två förluster och 6–9 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Huge på 13:e plats i tabellen medan Sollentuna är på nionde plats.

På söndag 19 oktober 14.00 spelar Huge borta mot Sundsvalls DFF och Sollentuna hemma mot Bergnäset.