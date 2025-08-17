Hull vann med 3–2 mot Oxford United

Oliver Mcburnie avgjorde för Hull

Andra förlusten i rad för Oxford United

Hull hade greppet från start i matchen i Championship mot Oxford United på söndagen. Laget gjorde 1–0 redan efter två minuters spel genom Joe Gelhardt. Till slut blev det seger 3–2 (2–2) hemma.

Oliver Mcburnie stod för Hulls avgörande mål på tilläggstid.

Blackburn nästa för Hull

Hull startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara två minuter slog Joe Gelhardt till.

Oxford United kvitterade till 1–1 tidigt i matchen, genom Will Lankshear, i nionde minuten.

Hull tog ledningen på nytt i 20:e minuten, när Matt Crooks hittade rätt.

Oxford United kvitterade till 2–2 i 26:e minuten, när Cameron Brannagan fick träff. Det matchavgörande målet kom på tilläggstid, när Oliver Mcburnie slog till och gjorde 3–2 för Hull.

Förlusten var Oxford Uniteds andra uddamålsförlust.

För hemmalaget betyder resultatet sjunde plats i tabellen. Oxford United är på 20:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 april på Kassam Stadium.

Lördag 23 augusti spelar Hull hemma mot Blackburn 13.30 och Oxford United mot Birmingham borta 16.00.

Hull–Oxford United 3–2 (2–2)

Championship

Mål: 1–0 (2) Joe Gelhardt, 1–1 (9) Will Lankshear, 2–1 (20) Matt Crooks, 2–2 (26) Cameron Brannagan, 3–2 (90) Oliver Mcburnie.

Varningar, Hull: Matt Crooks. Oxford United: Brodie Spencer.

Nästa match:

Hull: Blackburn Rovers FC, hemma, 23 augusti

Oxford United: Birmingham City, borta, 23 augusti