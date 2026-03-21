Hull tog kommandot från start mot Sheffield Wednesday

Hull-seger med 3–1 mot Sheffield Wednesday

Självmål avgjorde för Hull

Andra förlusten i rad för Sheffield Wednesday

Hull hade greppet från start i matchen i Championship mot Sheffield Wednesday på lördagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 3–1 (2–1) hemma på The MKM Stadium.

Hull–Sheffield Wednesday – mål för mål

Sheffield Wednesday tog ledningen i 23:e minuten genom Jamal Lowe. 1–1 kom i 24:e minuten genom Matt Crooks på pass av Kyle Joseph. Laget tog ledningen i 45:e minuten.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Kyle Joseph på pass av Oli McBurnie och ökade ledningen för Hull. Joseph fullbordade därmed Hulls vändning.

Hull har två segrar och tre förluster och 6–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield Wednesday har en oavgjord och fyra förluster och 4–11 i målskillnad.

Fredag 3 april 16.00 möter Hull Oxford United borta på Kassam Stadium medan Sheffield Wednesday spelar borta mot Stoke City.

Hull–Sheffield Wednesday 3–1 (2–1)

Championship, The MKM Stadium

Mål: 0–1 (23) Jamal Lowe, 1–1 (24) Matt Crooks (Kyle Joseph), 2–1 (45) Självmål, 3–1 (58) Kyle Joseph (Oli McBurnie).

Varningar, Hull: Matt Crooks, John Egan, John Lundstram. Sheffield Wednesday: Charlie Mcneill.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 2-0-3

Sheffield Wednesday: 0-1-4

Nästa match:

Hull: Oxford Utd, borta, 3 april 16.00

Sheffield Wednesday: Stoke City FC, borta, 3 april 16.00