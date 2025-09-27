Husqvarna fortsätter vinna på hemmaplan – slog Hertzöga med 3–0

Husqvarna vann med 3–0 mot Hertzöga

Husqvarnas nionde seger på de senaste tio matcherna

Tredje raka segern för Husqvarna

Hemma på Vapenvallen är Husqvarna svårslaget just nu i division 1 mellersta dam. Nio segrar i rad på hemmaplan har laget efter seger mot Hertzöga. Matchen slutade 3–0 (2–0).

Husqvarna–Hertzöga – mål för mål

Tilda Glemdal Bergkvist, Ronja Lind och Natalija Obradovic gjorde Husqvarnas mål.

Med tre omgångar kvar är Husqvarna i serieledning medan Hertzöga är på nionde plats.

I nästa omgång har Husqvarna P 18 IK borta på Gutavallen, fredag 3 oktober 19.00. Hertzöga spelar hemma mot Skultorp lördag 4 oktober 16.30.