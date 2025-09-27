Husqvarna fortsätter vinna på hemmaplan – slog Hertzöga med 3–0
- Husqvarna vann med 3–0 mot Hertzöga
- Husqvarnas nionde seger på de senaste tio matcherna
- Tredje raka segern för Husqvarna
Hemma på Vapenvallen är Husqvarna svårslaget just nu i division 1 mellersta dam. Nio segrar i rad på hemmaplan har laget efter seger mot Hertzöga. Matchen slutade 3–0 (2–0).
Husqvarna–Hertzöga – mål för mål
Tilda Glemdal Bergkvist, Ronja Lind och Natalija Obradovic gjorde Husqvarnas mål.
Med tre omgångar kvar är Husqvarna i serieledning medan Hertzöga är på nionde plats.
I nästa omgång har Husqvarna P 18 IK borta på Gutavallen, fredag 3 oktober 19.00. Hertzöga spelar hemma mot Skultorp lördag 4 oktober 16.30.
