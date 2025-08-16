Husqvarna hämtade upp underläge borta mot FC Trollhättan

Oavgjort i mötet mellan FC Trollhättan och Husqvarna

Edin Hamidovic kvitterade i 85:e minuten

FC Trollhättan nu tolfte, Husqvarna på 15:e plats

FC Trollhättan ledde med 3–2 i paus hemma mot Husqvarna i Ettan södra herr. I andra halvlek jobbade sig Husqvarna in i matchen och matchen slutade oavgjort, 3–3.

– Självklart är vi nöjda med att få med en poäng efter underläge med 0–2 och 1–3. Å andra sidan är vi mycket missnöjda med vårt försvarsspel i första halvlek (tre mål på tre skott) och att vi själva inte tog tillvara våra egna chanser på ett bättre sätt. Vi gjorde två mål i första halvlek men borde gjort fyra mål, med tanke på våra lägen. Vi har ändå börjat höstsäsongen på ett bra sätt, gäller att fortsätta gneta på och vara obesegrade, kommenterade Husqvarnas lagledare Kjell Jacobsson.

Det var sjätte matchen i rad utan seger för FC Trollhättan.

FC Trollhättan–Husqvarna – mål för mål

FC Trollhättan startade matchen bäst och tog ledningen. Filip Sterner gjorde målet, redan i sjätte minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 21:a minuten, när Abdirsak Hassan hittade rätt.

Husqvarna reducerade till 2–1 strax före halvtidsvilan, genom Simon Karlsson Adjei.

FC Trollhättan gjorde också 3–1 strax före paus, genom Melwin Berg.

Husqvarna reducerade till 3–2 bara två minuter senare återigen genom Simon Karlsson Adjei. Och med fem minuter kvar att spela kvitterade Husqvarna genom Edin Hamidovic. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

Det här var FC Trollhättans åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att FC Trollhättan ligger kvar på tolfte plats i tabellen, och Husqvarna på 15:e plats.

När lagen möttes senast vann Husqvarna FF med 3–0.

FC Trollhättan tar sig an Rosengård i nästa match borta lördag 23 augusti 16.00. Husqvarna möter samma dag 13.00 Olympic borta.

FC Trollhättan–Husqvarna 3–3 (3–2)

Ettan södra herr, Edsborgs IP

Mål: 1–0 (6) Filip Sterner, 2–0 (21) Abdirsak Hassan, 2–1 (40) Simon Karlsson Adjei, 3–1 (41) Melwin Berg, 3–2 (43) Simon Karlsson Adjei, 3–3 (85) Edin Hamidovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Trollhättan: 0-3-2

Husqvarna: 2-3-0

Nästa match:

FC Trollhättan: FC Rosengård 1917, borta, 23 augusti

Husqvarna: BK Olympic, borta, 23 augusti