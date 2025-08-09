Husqvarna tog kommandot från start mot Skövde AIK

Husqvarna-seger med 4–1 mot Skövde AIK

Simon Karlsson Adjei matchvinnare för Husqvarna

Tredje segern för Husqvarna

Husqvarna hade greppet från start i matchen i Ettan södra herr mot Skövde AIK på lördagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 4–1 (1–0) hemma på Vapenvallen.

Husqvarna–Skövde AIK – mål för mål

Husqvarna startade matchen bäst och tog ledningen. Ayomide Jibodu gjorde målet, redan i 13:e minuten. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Sargon Abraham och kvitterade för Skövde AIK.

I 65:e minuten slog Simon Karlsson Adjei till, och gav Husqvarna ledningen.

I den 73:e minuten ökade Edin Hamidovic ledningen.

Och med sju minuter kvar att spela ökade Husqvarna ledningen genom William Svefors. Målet var William Svefors femte i Ettan södra herr.

Det här betyder att Husqvarna nu ligger på 15:e plats i tabellen, och Skövde AIK är på nionde plats.

I nästa match, lördag 16 augusti, har Husqvarna FC Trollhättan borta på Edsborgs IP 16.00, medan Skövde AIK spelar hemma mot Norrby 13.00.

Husqvarna–Skövde AIK 4–1 (1–0)

Ettan södra herr, Vapenvallen

Mål: 1–0 (13) Ayomide Jibodu, 1–1 (63) Sargon Abraham, 2–1 (65) Simon Karlsson Adjei, 3–1 (73) Edin Hamidovic, 4–1 (83) William Svefors.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Husqvarna: 2-2-1

Skövde AIK: 2-1-2

Nästa match:

Husqvarna: FC Trollhättan, borta, 16 augusti

Skövde AIK: Norrby IF, hemma, 16 augusti