Oavgjort mellan Estoril och Estrela

Ianis Stoica kvitterade i 75:e minuten

Guimaraes nästa motståndare för Estoril

Estorils Tiago Parreira Parente gjorde mål i första halvlek hemma mot Estrela i Primeira Liga herr. I andra halvlek kvitterade Estrela genom Ianis Stoica med 15 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.

Estoril–Estrela – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Estoril tog ledningen i 36:e minuten, genom Tiago Parreira Parente. Det dröjde till den 75:e minuten innan Ianis Stoica kvitterade för Estrela. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Estoril med 4–0.

Lagen möts på nytt den 18 januari.

Estoril tar sig an Guimaraes i nästa match borta lördag 16 augusti 19.00. Estrela möter samma dag 21.30 Benfica hemma.

Estoril–Estrela 1–1 (1–0)

Primeira Liga herr

Mål: 1–0 (36) Tiago Parreira Parente, 1–1 (75) Ianis Stoica.

Varningar, Estoril: Kevin Boma, Jordan William Holsgrove, Nodar Lominadze, Patrick de Paula. Estrela: Bernardo Schappo.

Nästa match:

Estoril: Vitoria Guimaraes, borta, 16 augusti

Estrela: SL Benfica, hemma, 16 augusti