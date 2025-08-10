IF Karlstad vann med 1–0 mot Team TG

Ibrahim Adewale matchvinnare för IF Karlstad

Andra förlusten i rad för Team TG

Matchens enda mål stod Ibrahim Adewale för i andra halvleken när IF Karlstad vann på hemmaplan mot Team TG med 1–0 (0–0) på söndagen i Ettan norra herr.

IF Karlstad–Team TG – mål för mål

IF Karlstad har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Team TG har en vinst och fyra förluster och 3–10 i målskillnad. Det här var IF Karlstads fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Team TG:s sjunde uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann IF Karlstad Fotboll med 4–1.

Nästa motstånd för IF Karlstad är Stocksund. Lagen möts lördag 16 augusti 16.00 på Danderyds Gymnasiums IP. Team TG tar sig an Nordic United FC hemma söndag 17 augusti 16.00.

IF Karlstad–Team TG 1–0 (0–0)

Ettan norra herr, Sola Arena

Mål: 1–0 (90) Ibrahim Adewale.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IF Karlstad: 1-2-2

Team TG: 1-0-4

Nästa match:

IF Karlstad: IFK Stocksund, borta, 16 augusti

Team TG: Nordic United FC, hemma, 17 augusti