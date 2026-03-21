Ibrahima Ba gjorde avgörande målet för Famalicao mot Nacional

Famalicao vann med 1–0 på hemmaplan mot Nacional i Primeira Liga herr. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Ibrahima Ba.

Det här var 14:e gången den här säsongen som Famalicao höll nollan.

Segern var Famalicaos fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Lagens första möte för säsongen vann Famalicao med 1–0.

Nästa motstånd för Famalicao är Porto. Nacional tar sig an Estrela hemma. Båda matcherna spelas lördag 4 april 19.00.

Famalicao–Nacional 1–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Municipal 22 de Junho

Mål: 1–0 (63) Ibrahima Ba (Gustavo Sa).

Varningar, Famalicao: Gustavo Sa, Lazar Carevic, Mathias De Amorim, Ibrahima Ba. Nacional: Matheus Dias, Daniel, Lenny Vallier.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Famalicao: 4-1-0

Nacional: 0-1-4

Nästa match:

Famalicao: FC Porto, borta, 4 april 19.00

Nacional: Estrela Amadora, hemma, 4 april 19.00