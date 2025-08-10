Ida Pettersson i målform när FC Trollhättan vann mot Tyresö FF

FC Trollhättan segrade – 5–2 mot Tyresö FF

FC Trollhättans fjärde seger på de senaste fem matcherna

FC Trollhättans Ida Pettersson tvåmålsskytt

Hemmalaget FC Trollhättan tog hem de tre poängen efter seger mot Tyresö FF i division 1 mellersta dam. 5–2 (2–2) slutade matchen på söndagen.

Målgörare för FC Trollhättan var Ida Pettersson 2, Ella Andersson Källqvist och Amelia Hallberg, medan Tyresö FF:s mål gjordes av Elise Goldman och Indra Njoo. Ett av FC Trollhättans mål var ett självmål.

FC Trollhättan stannar därmed på fjärde plats, och Tyresö FF på elfte plats, i tabellen.

I nästa match möter FC Trollhättan Degerfors borta på söndag 17 augusti 13.00. Tyresö FF möter Älvsjö AIK fredag 15 augusti 19.30 hemma.