IF Karlstad vann med 3–0 mot FC Arlanda

IF Karlstads sjätte seger på de senaste sju matcherna

Adam Bark avgjorde för IF Karlstad

Det går fortsatt bra för IF Karlstad i Ettan norra herr. På torsdagen mötte laget FC Arlanda på Sola Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot FC Arlanda blev 3–0 (0–0).

IF Karlstad–FC Arlanda – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men direkt efter pausen slog Adam Bark till och gav IF Karlstad ledningen.

I 50:e minuten nätade José Segura Bonilla, och gjorde 2–0.

IF Karlstad gjorde också 3–0 genom Elliot Nilsson King i 74:e minuten.

För hemmalaget betyder resultatet andra plats i tabellen. FC Arlanda är på nionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 november på Midgårdsvallen Arena.

Nästa motstånd för IF Karlstad är Örebro Syrianska. Lagen möts tisdag 3 juni 19.00 på Sola Arena.

IF Karlstad–FC Arlanda 3–0 (0–0)

Ettan norra herr, Sola Arena

Mål: 1–0 (46) Adam Bark, 2–0 (50) José Segura Bonilla, 3–0 (74) Elliot Nilsson King.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IF Karlstad: 5-0-0

FC Arlanda: 2-1-2

Nästa match:

IF Karlstad: Örebro Syrianska IF, hemma, 3 juni