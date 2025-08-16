Två mål för IF Karlstads Adam Bark i segern mot Stocksund

IF Karlstad vann med 4–1 mot Stocksund

Adam Bark tvåmålsskytt för IF Karlstad

Andra raka segern för IF Karlstad

Bortalaget IF Karlstad vann mot Stocksund i Ettan norra herr. 1–4 (1–3) slutade lördagens match.

– Vi förlorar rättvist mot ett bra Karlstad. Vi tvingas till att göra lite många ändringar innan och under Matchen som kanske bidrar till att det blir rörigt för vår del. Bara att samla ihop oss och jobba mot nästa helg, kommenterade Stocksunds tränare Adam Gursoy efter matchen.

IF Karlstads Adam Bark tvåmålsskytt

Gästande IF Karlstad tog en tidig ledning. Ibrahim Adewale slog till, redan i elfte minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Adam Bark, i 15:e minuten.

IF Karlstad ökade ledningen till 0–3 efter en knapp halvtimmes spel, genom Henrik Bellman.

Stocksund reducerade till 1–3 efter en dryg halvtimmes spel, genom Ibrahim Suleiman Aliyu. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Adam Bark träff på nytt och ökade ledningen för IF Karlstad.

IF Karlstad ligger på tredje plats i tabellen efter matchen, medan Stocksund är på 13:e plats.

När lagen möttes senast vann IF Karlstad Fotboll med 4–1.

Stocksund tar sig an Nordic United FC i nästa match borta lördag 23 augusti 16.00. IF Karlstad möter Vasalund hemma söndag 24 augusti 16.00.

Stocksund–IF Karlstad 1–4 (1–3)

Ettan norra herr, Danderyds Gymnasiums IP

Mål: 0–1 (11) Ibrahim Adewale, 0–2 (15) Adam Bark, 0–3 (29) Henrik Bellman, 1–3 (31) Ibrahim Suleiman Aliyu, 1–4 (59) Adam Bark.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stocksund: 3-0-2

IF Karlstad: 2-2-1

Nästa match:

Stocksund: Nordic United FC, borta, 23 augusti

IF Karlstad: Vasalunds IF, hemma, 24 augusti