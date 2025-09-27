IF Karlstad vann klart mot Enköping SK Herr på Sola Arena
- IF Karlstad vann med 2–0 mot Enköping SK Herr
- Henrik Bellman avgjorde för IF Karlstad
- Andra raka förlusten för Enköping SK Herr
Redan i första halvlek tog IF Karlstad greppet om hemmamatchen mot Enköping SK Herr på lördagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Ettan norra herr slutade 2–0.
Haninge nästa för IF Karlstad
IF Karlstad tog ledningen i 25:e minuten, genom Henrik Bellman. Det dröjde till den 75:e minuten innan Andreas Bellander ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
När lagen möttes senast vann IF Karlstad Fotboll med 4–3.
I nästa match möter IF Karlstad Haninge hemma på söndag 5 oktober 16.00. Enköping SK Herr möter Assyriska lördag 4 oktober 16.00 hemma.
IF Karlstad–Enköping SK Herr 2–0 (1–0)
Ettan norra herr, Sola Arena
Mål: 1–0 (25) Henrik Bellman, 2–0 (75) Andreas Bellander.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
IF Karlstad: 2-1-2
Enköping SK Herr: 1-1-3
Nästa match:
IF Karlstad: IFK Haninge, hemma, 5 oktober
Enköping SK Herr: Assyriska FF, hemma, 4 oktober
