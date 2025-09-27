IF Karlstad vann klart mot Enköping SK Herr på Sola Arena

IF Karlstad vann med 2–0 mot Enköping SK Herr

Henrik Bellman avgjorde för IF Karlstad

Andra raka förlusten för Enköping SK Herr

Redan i första halvlek tog IF Karlstad greppet om hemmamatchen mot Enköping SK Herr på lördagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Ettan norra herr slutade 2–0.

Haninge nästa för IF Karlstad

IF Karlstad tog ledningen i 25:e minuten, genom Henrik Bellman. Det dröjde till den 75:e minuten innan Andreas Bellander ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

När lagen möttes senast vann IF Karlstad Fotboll med 4–3.

I nästa match möter IF Karlstad Haninge hemma på söndag 5 oktober 16.00. Enköping SK Herr möter Assyriska lördag 4 oktober 16.00 hemma.

IF Karlstad–Enköping SK Herr 2–0 (1–0)

Ettan norra herr, Sola Arena

Mål: 1–0 (25) Henrik Bellman, 2–0 (75) Andreas Bellander.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IF Karlstad: 2-1-2

Enköping SK Herr: 1-1-3

Nästa match:

IF Karlstad: IFK Haninge, hemma, 5 oktober

Enköping SK Herr: Assyriska FF, hemma, 4 oktober