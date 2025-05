IF Karlstads fina svit håller i sig efter 3–0 mot Sollentuna FK

IF Karlstad segrade – 3–0 mot Sollentuna FK

IF Karlstads femte seger på de senaste sex matcherna

José Segura Bonilla avgjorde för IF Karlstad

Sollentuna FK och IF Karlstad möttes på lördagen på Norrvikens IP. IF Karlstad hade fyra vinster i rad i Ettan norra herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 0–3 (0–1).

Sollentuna FK:s sportchef Poja Naderi:

– En jämnare första halvlek där vi släpper in ett mål i slutet av halvleken. I andra halvlek visar Karlstad sin kvalitet och avgör matchen. Nya tag på onsdag.

Sollentuna FK–IF Karlstad – mål för mål

Gästerna IF Karlstad tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom José Segura Bonilla. I 65:e minuten nätade Ibrahim Adewale, och gjorde 0–2.

IF Karlstad gjorde också 0–3 genom Adam Bark i 89:e minuten.

I tabellen innebär det här att Sollentuna FK nu fortfarande är sist i serien. IF Karlstad är på andra plats. Ett fint lyft för IF Karlstad som låg på elfte plats så sent som den 26 april.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 oktober på Sola Arena.

Onsdag 28 maj 19.00 spelar Sollentuna FK borta mot Vasalund. IF Karlstad möter FC Arlanda hemma på Sola Arena torsdag 29 maj 16.00.

Sollentuna FK–IF Karlstad 0–3 (0–1)

Ettan norra herr, Norrvikens IP

Mål: 0–1 (42) José Segura Bonilla, 0–2 (65) Ibrahim Adewale, 0–3 (89) Adam Bark.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sollentuna FK: 1-1-3

IF Karlstad: 5-0-0

Nästa match:

Sollentuna FK: Vasalunds IF, borta, 28 maj

IF Karlstad: FC Arlanda, hemma, 29 maj