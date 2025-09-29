IFK Göteborg vann mot Öster efter stark andra halvlek

Seger för IFK Göteborg med 2–0 mot Öster

Max Fenger avgjorde för IFK Göteborg

14:e segern för IFK Göteborg

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade IFK Göteborg matchen i Allsvenskan mot Öster och vann med 2–0.

Hammarby nästa för IFK Göteborg

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Max Fenger framspelad av Kolbeinn Thordarson gav IFK Göteborg ledningen.

0–2-målet kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela, när Kolbeinn Thordarson slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

IFK Göteborgs nya tabellposition är fjärde plats medan Öster är på 14:e plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast blev det oavgjort, och före det vann vann Östers IF.

I nästa match möter Öster HBK hemma på lördag 4 oktober 15.00. IFK Göteborg möter Hammarby söndag 5 oktober 14.00 hemma.

Öster–IFK Göteborg 0–2 (0–0)

Allsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö

Mål: 0–1 (62) Max Fenger (Kolbeinn Thordarson), 0–2 (89) Kolbeinn Thordarson.

Varningar, Öster: Mattis Adolfsson, Ivan Kricak, Patriot Sejdiu. IFK Göteborg: Noah Tolf, August Erlingmark.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Öster: 1-1-3

IFK Göteborg: 3-1-1

Nästa match:

Öster: Halmstads BK, hemma, 4 oktober

IFK Göteborg: Hammarby IF, hemma, 5 oktober