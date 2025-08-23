IFK Lidingö fortsätter imponera i defensiven

IFK Lidingö-seger med 3–0 mot Heffnersklubban

IFK Lidingös femte seger på de senaste sex matcherna

Fjärde raka segern för IFK Lidingö

Snacka om tät defensiv. IFK Lidingö har nu fyra segrar i rad i division 1 norra dam, efter ny nolla när matchen på HK Vallen mellan Heffnersklubban och IFK Lidingö slutade 0–3 (0–2).

Heffnersklubban–IFK Lidingö – mål för mål

IFK Lidingös mål gjordes av Astrid Borglund och Blanca Hallerby Calding.

Heffnersklubban har två vinster, en oavgjord och två förluster och 10–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Det här betyder att IFK Lidingö ligger på sjätte plats i tabellen, och Heffnersklubban är på fjärde plats. Så sent som den 1 augusti låg IFK Lidingö på tionde plats i tabellen.

I nästa omgång har Heffnersklubban Bergnäset borta på JIAB-vallen, söndag 31 augusti 12.00. IFK Lidingö spelar hemma mot Karlberg lördag 30 augusti 13.00.