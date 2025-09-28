Ifö Bromölla äntligen segrare igen efter vinst mot Qviding

Ifö Bromölla vann med 1–0 mot Qviding

Andra raka nederlaget för Qviding

Tredje segern för Ifö Bromölla

Efter 15 matcher utan seger i division 1 södra dam kunde Ifö Bromölla till slut ta tre poäng igen. Laget vann på hemmaplan mot Qviding, med 1–0.

Älmhult nästa för Ifö Bromölla

Ifö Bromölla har en seger, en oavgjord och tre förluster och 2–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Qviding har en vinst och fyra förluster och 3–15 i målskillnad. Det här var Ifö Bromöllas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Qvidings fjärde uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är Ifö Bromölla på 13:e plats i tabellen medan Qviding är på tolfte plats.

I nästa omgång har Ifö Bromölla Älmhult borta på Älmekulla 1 A, Älmevallen, Älmhult, söndag 5 oktober 13.00. Qviding spelar hemma mot Vellinge lördag 4 oktober 17.00.